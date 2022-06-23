Как сообщает Politeka.net с ссылкой на оперативное командование «Південь», зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Добавим, что операция ВСУ на Змеином продлится до полного его освобождения. Так, по словам начальника разведки Кирилла Буданова, оккупанты размещают на острове Змеиный группировку, состоящую из подразделений ПВО, а также подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки.
"А именно - их там три единицы находится. Кроме того, там находится катерная группа и подразделения специального назначения россии", - сообщил Буданов.
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Что касается корабельной группировки вражеского флота, то, по данным ОК «Південь», сейчас она составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля. Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет.
Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в том числе в направлении побережья.
Напомним, что в российском плену сейчас находятся 75 защитников острова Змеиный.
Тем временем выяснилось, кем и где работают военнопленные рф в Украине.
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Кроме того Politeka.net писала, что Россия потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.