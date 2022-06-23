На острове Змеином продолжается военная операция по поражению сил и средств противника.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на оперативное командование «Південь», зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Добавим, что операция ВСУ на Змеином продлится до полного его освобождения. Так, по словам начальника разведки Кирилла Буданова, оккупанты размещают на острове Змеиный группировку, состоящую из подразделений ПВО, а также подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки.

"А именно - их там три единицы находится. Кроме того, там находится катерная группа и подразделения специального назначения россии", - сообщил Буданов.

Что касается корабельной группировки вражеского флота, то, по данным ОК «Південь», сейчас она составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля. Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет.

Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в том числе в направлении побережья.

Напомним, что в российском плену сейчас находятся 75 защитников острова Змеиный.

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