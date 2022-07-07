Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил военнослужащий Арут Папоян.
«Наши ребята таки подняли флаг на Змеином. Слава Героям! Слава Украине!», - сообщил Папоян на своей странице в Facebook.
При этом на фото можно увидеть, что бойцы установили несколько флагов.
Кстати, это первые фото непосредственно с острова Змеиный после бегства россиян, назвавших это «шагом доброй воли».
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На снимках можно увидеть также заброшенные блиндажи оккупантов, технику и другое сожженное имущество. Убегая, оккупанты устроили пожары.
Чуть позже Арут опубликовал видео.
Напомним, тридцатого июня стало известно, что ВСУ заставили оккупантов спасаться с острова бегством . В минобороны России подтвердили, что русские покинули остров, но свое позорное поражение назвали «шагом доброй воли».
Таким образом ВСУ полностью освободили Одесскую область.
Но оккупанты продолжают терроризировать Одесчину.