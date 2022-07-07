Так, речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що не може бути втоми від війни до перемоги та миру.
«Я знаю, що багато хто пише і каже: «Втомилися від війни». Слухайте, втомитися від війни – отже не рятувати своє життя та життя своїх рідних та близьких. Немає втоми від війни до перемоги та миру. Згадайте про наших хлопців, які зараз у найзапекліших боях. Вшануйте тих, хто поклав життя на вівтар нашої перемоги та моліться за тих, хто в бою», - звернувся до українців Братчук.
Також речник Одеської ОВА підкреслив, що кожен повинен на своєму місці намагатися зробити внесок у спільну справу – перемогу України.
Зазначимо, що "втомою" від війни в Україні активно користуються російські пропагандисти.
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"Кремлівські медіа протягом двох діб поширили десятки матеріалів про те, як жителі Європи втомилися від українців та виганяють вимушених переселенців на вулиці", - повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.
Зокрема, поширювалися матеріали: «Британці втомилися від українських біженців і хочуть їх вигнати», «Від українських біженців у Бельгії вимагають залишити будинки», «Європа, зокрема Словаччина, завила від українських біженців», «У Польщі втомилися від українських біженців та позбавляють їх прав», «Нідерландські сім'ї почали виселяти українських біженців».
Як зазначили у ЦПД, таким чином росія намагається дискредитувати українців та переконати власне населення, що світ втомився від війни в Україні.
Нагадаємо, окупанти завдали нового підлого удару по Одещині.
Також повідомлялося про повітряний бій на півдні України.
Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім пояснив, чи потрібен окупантам Миколаїв для захоплення Одеси.