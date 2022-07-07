В Одеській обласній військовій адміністрації відреагували на скарги тих, хто «втомився від війни».

Так, речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що не може бути втоми від війни до перемоги та миру.

«Я знаю, що багато хто пише і каже: «Втомилися від війни». Слухайте, втомитися від війни – отже не рятувати своє життя та життя своїх рідних та близьких. Немає втоми від війни до перемоги та миру. Згадайте про наших хлопців, які зараз у найзапекліших боях. Вшануйте тих, хто поклав життя на вівтар нашої перемоги та моліться за тих, хто в бою», - звернувся до українців Братчук.

Також речник Одеської ОВА підкреслив, що кожен повинен на своєму місці намагатися зробити внесок у спільну справу – перемогу України.

Зазначимо, що "втомою" від війни в Україні активно користуються російські пропагандисти.

"Кремлівські медіа протягом двох діб поширили десятки матеріалів про те, як жителі Європи втомилися від українців та виганяють вимушених переселенців на вулиці", - повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Зокрема, поширювалися матеріали: «Британці втомилися від українських біженців і хочуть їх вигнати», «Від українських біженців у Бельгії вимагають залишити будинки», «Європа, зокрема Словаччина, завила від українських біженців», «У Польщі втомилися від українських біженців та позбавляють їх прав», «Нідерландські сім'ї почали виселяти українських біженців».

Як зазначили у ЦПД, таким чином росія намагається дискредитувати українців та переконати власне населення, що світ втомився від війни в Україні.

Нагадаємо, окупанти завдали нового підлого удару по Одещині.

Також повідомлялося про повітряний бій на півдні України.

Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім пояснив, чи потрібен окупантам Миколаїв для захоплення Одеси.