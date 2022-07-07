В Одесской областной военной администрации отреагировали на жалобы тех, кто «устал от войны».

Так, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что не может быть усталости от войны до победы и мира.

«Я знаю, что многие пишут и говорят: «Устали от войны». Слушайте, устать от войны – значит не спасать свою жизнь и жизнь своих родных и близких. Нет усталости от войны до победы и мира. Вспомните о наших ребятах, которые сейчас в самых жарких боях. Почтите тех, кто положил жизнь на алтарь нашей победы и молитесь за тех, кто в бою», - обратился к украинцам Братчук.

Также спикер Одесской ОВА подчеркнул, что кажды должен на своем месте стараться сделать взнос в общее дело – победу Украины.

Отметим, что темой "усталости" от войны в Украине активно пользуются российские пропагандисты.

"Кремлевские медиа в течение двух суток распространили десятки материалов о том, как жители Европы устали от украинцев и выгоняют вынужденных переселенцев на улицы", - сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, распространялись материалы: «Британцы устали от украинских беженцев и хотят их выгнать», «От украинских беженцев в Бельгии требуют покинуть дома», «Европа, в частности Словакия, завыла от украинских беженцев», «В Польше устали от украинских беженцев и лишают их прав», «Нидерландские семьи начали выселять украинских беженцев».

Как отметили в ЦПД, таким образом россия пытается дискредитировать украинцев и убедить собственное население, что мир устал от войны в Украине.

Напомним, оккупанты нанесли новый подлый удар по Одесчине.

Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.