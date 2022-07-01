Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси.

Про це в інтерв'ю ВВС World Service and BBC Radio-Newshour заявив мер Геннадій Труханов.

«Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів», - сказав Труханов.

Таким чином, пан Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.

За словами мера, наш головний союзник і друг - Великобританія. Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії – ми б уже давно перемогли окупантів.

«Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим Почесним громадянином міста – підданим Великобританії, за весь час існування нагороди – з 1862 року», – додав мер.

Нагадаємо, росіяни вдарили ракетами по Одещині минулої ночі.

Раніше, 30 червня, стало відомо, що окупанти поспіхом залишили острів Зміїний, не витримавши вогню артилериійських, ракетних та авіаційних ударів ЗСУ.

Таким чином українські захисники повністю звільнили Одещину від окупантів.