Як повідомляє Politeka.net з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, вночі рашисти завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області.

Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку. В результаті обстрілу в багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів.

Спочатку повідомлялось про 6 загиблих у багатоповерхівці, але, на жаль, на ранок ця цифра зросла.

«Внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку, станом на 06.00 ранку, загиблих — 14 людей, травмовані — 30, з них три дитини. Продовжуються рятувальні роботи», - повідомив Братчук.

Крім того вже відомо про загиблих внаслідок влучання другої ворожої ракети у базу відпочинку,

«Станом на 06.00 ранку, загиблих — 3 людей, з них - 1 дитина, ще одну людину госпіталізовано. Є руйнація будівель», - повідомив Братчук.

Також з’явились кадри з місця обстрілу.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що окупанти поспіхом залишили острів Зміїний, не витримавши вогню артилериійських, ракетних та авіаційних ударів ЗСУ.

Таким чином українські захисники повністю звільнили Одещину від окупантів.

Тим часом стали з’являтись нові подробиці втечі окупантів зі Зміїного.