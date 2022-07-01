Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, ночью рашисты нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области.

Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха. В результате обстрела в многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

Сначала сообщалось о 6 погибших в многоэтажке, но, к сожалению, к утру эта цифра выросла.

«В результате попадания вражеской ракеты в многоэтажку, по состоянию на 06:00 утра, погибших — 14 человек, травмированы — 30, из них три ребенка. Продолжаются спасательные работы», – сообщил Братчук.

Кроме того, уже известно о погибших в результате попадания второй вражеской ракеты в базу отдыха,

«По состоянию на 06.00 утра, погибших — 3 человека, из них — 1 ребенок, еще один человек госпитализирован. Есть разрушение построек», - сообщил Братчук.

Также появились кадры с места обстрела.

Напомним, 30 июня стало известно, что оккупанты спешно покинули остров Змеиный, не выдержав огня артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ.

Таким образом, украинские защитники полностью освободили Одесчину от оккупантов.

Тем временем стали появляться новые подробности побега оккупантов со Змеиного.