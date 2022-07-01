Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.

Об этом в интервью BBC World Service and BBC radio-Newshour заявил мэр Геннадий Труханов.

«Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мной было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней», - сказал Труханов.

Таким образом г-н Джонсон автоматически получает звание Почетного гражданина Одессы.

По словам мэра наш главный союзник и друг - Великобритания. Если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как народ Британии -мы бы уже давно победили оккупантов.

«Подчеркну - это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе Господин Джонсон станет первым Почетным гражданином города - подданным Великобритании, за все время существования награды - с 1862 года», - добавил мэр.

Напомним, россияне ударили ракетами по Одесчине минувшей ночью.

Ранее, 30 июня, стало известно, что оккупанты спешно покинули остров Змеиный, не выдержав огня артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ.

Таким образом, украинские защитники полностью освободили Одесчину от оккупантов.