Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.
Об этом в интервью BBC World Service and BBC radio-Newshour заявил мэр Геннадий Труханов.
«Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мной было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней», - сказал Труханов.
Таким образом г-н Джонсон автоматически получает звание Почетного гражданина Одессы.
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По словам мэра наш главный союзник и друг - Великобритания. Если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как народ Британии -мы бы уже давно победили оккупантов.
«Подчеркну - это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе Господин Джонсон станет первым Почетным гражданином города - подданным Великобритании, за все время существования награды - с 1862 года», - добавил мэр.
Напомним, россияне ударили ракетами по Одесчине минувшей ночью.
Ранее, 30 июня, стало известно, что оккупанты спешно покинули остров Змеиный, не выдержав огня артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ.
Таким образом, украинские защитники полностью освободили Одесчину от оккупантов.