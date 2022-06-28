15-річного Микиту Карпенка, який три місяці тому зник в Одесі, знайшли.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
За даними слідства, через бойові дії хлопець виїхав за кордон до Німеччини разом зі знайомими. За словами юнака, він не сповістив про це матір, тому що був відсутній телефонний зв’язок. Наразі жінка поїхала до сина.
У поліції нагадали, що Микита пішов з дому у березні 2022 року. Він перестав виходити на зв’язок із родиною.
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