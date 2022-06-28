15-летнего Никиту Карпенко, который три месяца назад исчез в Одессе, нашли.
Об этом сообщили в пресслужбе Национальной полиции.
По данным следствия, из-за боевых действий парень выехал за границу в Германию вместе со знакомыми. По словам юноши, он не известил об этом мать, потому что отсутствовала телефонная связь. Сейчас женщина поехала к сыну.
В полиции напомнили, что Никита ушел из дома в марте 2022 года. Он перестал выходить на связь с семьей.
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