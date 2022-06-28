15-летнего Никиту Карпенко, который три месяца назад исчез в Одессе, нашли.

Об этом сообщили в пресслужбе Национальной полиции.

По данным следствия, из-за боевых действий парень выехал за границу в Германию вместе со знакомыми. По словам юноши, он не известил об этом мать, потому что отсутствовала телефонная связь. Сейчас женщина поехала к сыну.

В полиции напомнили, что Никита ушел из дома в марте 2022 года. Он перестал выходить на связь с семьей.

Напомним, русский язык и литература исчезнут из школьной программы - что нужно знать жителям Одесской области.

Также сообщалось, что Россия потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.

Кроме того Politeka.net писала, что Труханов высказался о переименовании улицы Пушкинской.