Біля села Воробіївка 52-річний іноземець, прямуючи на Audi у бік Одеси, не впорався з керуванням і зіткнувся з ВАЗ, що рухався в попутному напрямку.
Як повідомляє ГУНП в Одеській області, в салоні останнього була сім'я з Березівки-чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька. Дівчина загинула.
Батьків з травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню. Громадянину іноземної держави медична допомога була надана на місці аварії. Зараз там працює слідчо-оперативна група.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
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