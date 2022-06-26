Возле села Воробеевка 52-летний иностранец, направляясь на Audi в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении ВАЗ.

Как сообщает ГУНП в Одесской области, в салоне последнего была семья из Березовки – муж с женой и их 15-летняя дочь. Девушка погибла.

Родителей с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Гражданину иностранного государства медицинская помощь была оказана на месте аварии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, русский язык и литература исчезнут из школьной программы - что нужно знать жителям Одесской области.

Также сообщалось, что Россия потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.

Кроме того Politeka.net писала, что Труханов высказался о переименовании улицы Пушкинской.