Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
"У зв’язку із суттєвим підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали одеські перевізники змінюють ціну проїзду у міських маршрутних таксі. З 2 липня 2022 року проїзд буде коштувати 15 гривень", — сказано в повідомленні
Вартість проїзду у міському електротранспорті не змінюється. Час роботи трамваїв і тролейбусів - з 5:30 до 22:00.
Також повідомляється, що у зв’язку з подовженням терміну проведення робіт із заміни труб колектору, а також відновлення асфальтового покриття на вулиці Літаковій до 1 жовтня 2022 року тимчасово закрито рух автотранспорту на ділянці цієї вулиці. Рух закрито на ділянці від перехрестя вулиць Овідіопольської та Літакової до перехрестя вулиць Літакової та Кустанайської.
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Крім того Politeka.net писала, що Труханов висловився про перейменування вулиці Пушкінської.