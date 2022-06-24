Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"У зв’язку із суттєвим підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали одеські перевізники змінюють ціну проїзду у міських маршрутних таксі. З 2 липня 2022 року проїзд буде коштувати 15 гривень", — сказано в повідомленні



Вартість проїзду у міському електротранспорті не змінюється. Час роботи трамваїв і тролейбусів - з 5:30 до 22:00.

Також повідомляється, що у зв’язку з подовженням терміну проведення робіт із заміни труб колектору, а також відновлення асфальтового покриття на вулиці Літаковій до 1 жовтня 2022 року тимчасово закрито рух автотранспорту на ділянці цієї вулиці. Рух закрито на ділянці від перехрестя вулиць Овідіопольської та Літакової до перехрестя вулиць Літакової та Кустанайської.

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