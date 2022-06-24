Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
"В связи с существенным повышением цен на горюче-смазочные материалы одесские перевозчики меняют цену проезда в городских маршрутных такси. Со 2 июля 2022 года проезд будет стоить 15 гривен", — сказано в сообщении.
Стоимость проезда в городском электротранспорте не меняется. Время работы трамваев и троллейбусов - с 5:30 до 22:00.
Также сообщается, что в связи с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора, а также восстановления асфальтового покрытия на улице Самолетной до 1 октября 2022 года временно закрыто движение автотранспорта на участке этой улицы. Движение закрыто на участке от перекрестка улиц Овидиопольской и Самолетной до перекрестка улиц Самолетной и Кустанайской.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Рф оплошала в Украине, решающими стали три фактора: постпред Британии озвучил детали
"Теперь защищают с неба": супружеская пара полегла в боях с оккупантами в один день
ВСУ получили возможность освободить Херсон и Мелитополь, генерал озвучил сценарий: "Нельзя штурмовать в лобовую"
Напомним, русский язык и литература исчезнут из школьной программы - что нужно знать жителям Одесской области.
Также сообщалось, что Россия потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.
Кроме того Politeka.net писала, что Труханов высказался о переименовании улицы Пушкинской.