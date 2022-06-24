Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"В связи с существенным повышением цен на горюче-смазочные материалы одесские перевозчики меняют цену проезда в городских маршрутных такси. Со 2 июля 2022 года проезд будет стоить 15 гривен", — сказано в сообщении.



Стоимость проезда в городском электротранспорте не меняется. Время работы трамваев и троллейбусов - с 5:30 до 22:00.

Также сообщается, что в связи с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора, а также восстановления асфальтового покрытия на улице Самолетной до 1 октября 2022 года временно закрыто движение автотранспорта на участке этой улицы. Движение закрыто на участке от перекрестка улиц Овидиопольской и Самолетной до перекрестка улиц Самолетной и Кустанайской.

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