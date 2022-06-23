23 червня в Одесі патрульні поліцейські отримали повідомлення про грабіж, на виклик були орієнтовані всі наряди міста та відправлені для опрацювання території у Київському районі.

Як повідомили в прес-службі відомства, попередньо, один з екіпажів, рухаючись вулицею Інглезі, на службовому автомобілі з увімкненими спецсигналами та червоними й синіми маячками здійснили наїзд на пішохода.

Жінку доставили до лікарні їй надається медична допомога.

На місці події працює слідчий, співробітники відділу моніторингу та керівцтво управління.

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