23 червня в Одесі патрульні поліцейські отримали повідомлення про грабіж, на виклик були орієнтовані всі наряди міста та відправлені для опрацювання території у Київському районі.
Як повідомили в прес-службі відомства, попередньо, один з екіпажів, рухаючись вулицею Інглезі, на службовому автомобілі з увімкненими спецсигналами та червоними й синіми маячками здійснили наїзд на пішохода.
Жінку доставили до лікарні їй надається медична допомога.
На місці події працює слідчий, співробітники відділу моніторингу та керівцтво управління.
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