23 июня в Одессе патрульные полицейские получили сообщение о грабеже, на вызов были ориентированы все наряды города и отправлены для обработки территории в Киевском районе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, предварительно, один из экипажей, двигаясь по улице Инглези, на служебном автомобиле с включенными спецсигналами и красными и синими маячками совершили наезд на пешехода.
Женщину доставили в больницу ей оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работает следователь, сотрудники отдела мониторинга и руководство управления.
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Напомним, русский язык и литература исчезнут из школьной программы - что нужно знать жителям Одесской области.
Также сообщалось, что Россия потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.
Кроме того Politeka.net писала, что Труханов высказался о переименовании улицы Пушкинской.