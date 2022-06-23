23 июня в Одессе патрульные полицейские получили сообщение о грабеже, на вызов были ориентированы все наряды города и отправлены для обработки территории в Киевском районе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предварительно, один из экипажей, двигаясь по улице Инглези, на служебном автомобиле с включенными спецсигналами и красными и синими маячками совершили наезд на пешехода.

Женщину доставили в больницу ей оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работает следователь, сотрудники отдела мониторинга и руководство управления.

Напомним, русский язык и литература исчезнут из школьной программы - что нужно знать жителям Одесской области.

Также сообщалось, что Россия потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.

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