Дівчину, яка розшукувалася правоохоронцями з 22 червня як безвісті зникла, виявили, сьогодні, 23 червня, в лісосмузі в селі, де вона проживала.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію, дівчина була повішаною.

Зовнішніх слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

Відомо, що Патало Олену 2004 р.н. після смерті батьків виховували дідусь з бабусею. Зі слів опікунів, останнім часом між ними та онучкою виникали конфлікти через її дружбу з дорослим чоловіком.

У свою черуг чоловік повідомив, що вчора після зустрічі з ним дівчина сказала, що йде додому і зникла.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група і медичні експерти.

Слідчі відділу поліції попередньо кваліфікували подію за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «Самогубство». В рамках провадження призначені експертизи, допитуються свідки, проводяться інші слідчі дії для встановлення обставин та причин трагедії.

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