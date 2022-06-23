Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію, дівчина була повішаною.
Зовнішніх слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.
Відомо, що Патало Олену 2004 р.н. після смерті батьків виховували дідусь з бабусею. Зі слів опікунів, останнім часом між ними та онучкою виникали конфлікти через її дружбу з дорослим чоловіком.
У свою черуг чоловік повідомив, що вчора після зустрічі з ним дівчина сказала, що йде додому і зникла.
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Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група і медичні експерти.
Слідчі відділу поліції попередньо кваліфікували подію за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «Самогубство». В рамках провадження призначені експертизи, допитуються свідки, проводяться інші слідчі дії для встановлення обставин та причин трагедії.
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Крім того Politeka.net писала, що Труханов висловився про перейменування вулиці Пушкінської.