Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, девушка была повешенной.
Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Известно, что Патало Елену 2004 г. р. после смерти родителей воспитывали дедушка с бабушкой. По словам опекунов, в последнее время между ними и внучкой возникали конфликты из-за ее дружбы со взрослым мужчиной.
В свою очередь мужчина сообщил, что вчера после встречи с ним девушка сказала, что идет домой и исчезла.
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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и медицинские эксперты.
Следователи отдела полиции предварительно квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В рамках производства назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия для установления обстоятельств и причин трагедии.
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Также сообщалось, что Россия потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.
Кроме того Politeka.net писала, что Труханов высказался о переименовании улицы Пушкинской.