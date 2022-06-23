Девушку, которая разыскивалась правоохранителями с 22 июня как без вести пропавшая, обнаружили, сегодня, 23 июня, в лесополосе в селе, где она проживала.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, девушка была повешенной.

Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Известно, что Патало Елену 2004 г. р. после смерти родителей воспитывали дедушка с бабушкой. По словам опекунов, в последнее время между ними и внучкой возникали конфликты из-за ее дружбы со взрослым мужчиной.

В свою очередь мужчина сообщил, что вчера после встречи с ним девушка сказала, что идет домой и исчезла.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и медицинские эксперты.

Следователи отдела полиции предварительно квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В рамках производства назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия для установления обстоятельств и причин трагедии.

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