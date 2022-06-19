Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ранковому зверненні 19 червня повідомив, яка зараз ситуація в регіоні.

Спікер ОВА розповів, що ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

"На Південному напрямку підрозділами ЗСУ знищено кілька десятків рашистів, кілька одиниць бойової та автомобільної техніки. До ракетних атак у готовності два надводних та три підводних човни росії. В регіоні триває контрдиверсійна робота. Сили оборони проводять заходи бойової підготовки", — відзвітував Братчук.

Відзначимо, 18 червня в межах робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

На нараді зокрема заслухали інформацію стосовно наслідків ракетних ударів російських окупантів по Одеській області. Президентові доповіли, що жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, корегувальник удару по мосту через Затоку "знайшовся" на Одещині: в СБУ видали подробиці.

Крім того, українці завдали влучного удару по російському буксиру.

Також Politeka писала, що одеські пляжі можуть частково відкрити для відвідування.