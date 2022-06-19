Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в утреннем обращении 19 июня сообщил, какая сейчас ситуация в регионе.

Представитель ОВА рассказал, что ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов.

"На южном направлении подразделениями ВСУ уничтожено несколько десятков рашистов, несколько единиц боевой и автомобильной техники. К ракетным атакам в готовности две надводных и три подводных лодки России. В регионе продолжается контрдиверсионная работа. Силы обороны проводят мероприятия боевой подготовки", — отчитался Братчук.

Отметим, 18 июня в рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

На совещании в частности заслушали информацию о последствиях ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области. Президенту доложили, что жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Напомним, корректировщик удара по мосту через залив "нашелся" в Одесской области: в СБУ выдали подробности.

Кроме того, украинцы нанесли точный удар по российскому буксиру.

Также Politeka писала, что одесские пляжи могут частично открыть для посещения.