Одеське узбережжя планують частково відкрити для пляжників.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський Національному телемарафону.

Зараз керівництво міста разом з надзвичайниками шукають безпечні для купання місця. У той же час, коли такі ділянки відкриють для пляжного відпочинку - поки невідомо.

Денис Монастырский

Також, за словами монастирського, Україна може отримати підводні дрони для розмінування річок і озер.

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Західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм.

пляж, поліція

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