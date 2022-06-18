Одеське узбережжя планують частково відкрити для пляжників.
Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський Національному телемарафону.
Зараз керівництво міста разом з надзвичайниками шукають безпечні для купання місця. У той же час, коли такі ділянки відкриють для пляжного відпочинку - поки невідомо.
Також, за словами монастирського, Україна може отримати підводні дрони для розмінування річок і озер.
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Західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм.
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