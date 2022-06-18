Одесское побережье планируют частично открыть для пляжников.
Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский Национальному телемарафону.
Сейчас руководство города вместе с чрезвычайниками ищут безопасные для купания места. В то же время, когда такие участки откроют для пляжного отдыха - пока неизвестно.
Также, по словам Монастырского, Украина может получить подводные дроны для разминирования рек и озер.
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Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов.
Напомним, "Нам никто ничего не виноват": Братчук обратился к недовольным поставкам западного оружия.
Кроме того, украинцы нанесли точный удар по российскому буксиру.
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