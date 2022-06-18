Одесское побережье планируют частично открыть для пляжников.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский Национальному телемарафону.

Сейчас руководство города вместе с чрезвычайниками ищут безопасные для купания места. В то же время, когда такие участки откроют для пляжного отдыха - пока неизвестно.

Также, по словам Монастырского, Украина может получить подводные дроны для разминирования рек и озер.

Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов.

Напомним, "Нам никто ничего не виноват": Братчук обратился к недовольным поставкам западного оружия.

Кроме того, украинцы нанесли точный удар по российскому буксиру.

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