Контингент російських окупантів на острові Зміїний може опинитися в ізоляції.

Про це пише військовий аналітик Олександр Коваленко:

"Сьогоднішній удар протикорабельною ракетою Harpoon по російському судну проекту 22870» Василь Бех " насправді не просто знищення ворожої одиниці.

Справа в тому, що після того як був знищений ракетний крейсер «Москва», Росіяни зрозуміли, що в України як і раніше в строю ПКРК «Нептун», але не знали скільки у нього в наявності ракет Р-360. Розкинувши мізками, в переносному, а не прямому сенсі слова, вони прийшли до висновку, що Р-360 в України дефіцитні, в невеликій кількості, тому вона їх може застосувати або по дуже важливому об'єкту, такому як ракетний крейсер «Москва», або в разі загрози висадки десанту по ВДК.

У зв'язку з цим, заради безпеки, окупанти відвели свої військові кораблі другого і третього рангу з можливої зони ураження ПКРК «Нептун», але абсолютно безстрашно стала використовувати Кораблі 4 рангу, здійснюючи поставки на острів Зміїний особового складу, техніки та боєприпасів.

І справді, витрачати дефіцитну Р-360 на катер або буксир ніхто не стане.

Користуючись цією можливістю, окупанти змогли перекинути на острів Зміїний велику кількість техніки, облаштувати подобу ешелонованого ППО і продовжували це робити до сьогоднішнього дня. Поки дві ракети Harpoon не вразили "Василя беха". Дві ракети на судно водотоннажністю 1670 тонн, хоча Harpoon ефективно застосовується проти кораблів водотоннажністю до 5 тисяч тонн.

Тобто, Україна продемонструвала не тільки те, що у неї зараз в наявності є достатня кількість ракет Harpoon, щоб не економити, але і те, що вона буде не просто пошкоджувати Російські надводні об'єкти, а гарантовано їх знищувати і добивати.

І ось тут виникає питання... А, що ж тепер з постачанням угруповання окупантів на острові Зміїний? Адже судна, що відправляються туди, тепер-смертники. Так само як і окупанти на зміїному, без постачання і забезпечення приречені з часом на цілком передбачуваний результат в ізоляції.

Будуть організовувати на Зміїний рятувальну місію? Прориватися до приречених? З водичкою і хлібцем?

Ось і виникає питання, навіщо ЗСУ висаджувати десант на Зміїний, здійснювати якусь операцію по поверненню над ним контролю, якщо і так все під контролем. Причому ступінь контролю найближчим часом зросте ще більше. Але, про це вже пізніше".

Нагадаємо, "Нам ніхто нічого не винен": Братчук звернувся до незадоволених поставками західної зброї.

Крім того, українці завдали влучного удару по російському буксиру.

Також начальниця Управління освіти вкрала мільйони: як вона "заощадила" на учнях, схема.