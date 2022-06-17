ВМС України потопили буксир Чорноморського флоту рф "Василь Бех" з ЗРК "ТОР" на борту.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив керівник Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко.

Судно знищено при транспортуванні ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.

"Передавайте вітання команді крейсера "Москва", - написав Марченко у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, буксир "Василь Бех" водотоннажністю 1605 тонн був прийнятий до складу Чорноморського флоту росії в 2017 році.

Додамо, раніше стало відомо, що росія почала прикручувати на свої кораблі сухопутні зенітні ракетні комплекси "Тор" для створення хоч якоїсь протиповітряної оборони.

Так, український журналіст Олександр Коваленко опублікував у "Facebook" фото "відмодернізованого" патрульного корабля проекту 22160, зроблене в бухті окупованого Севастополя.

На вертолітному майданчику корабля можна розгледіти сухопутний ЗРК "Тор".

"Мабуть у чорноморській операційній зоні в окупантів із ППО все зовсім погано", - зазначив Коваленко.

Раніше також з'явилася інформація про проблеми у російському флоті.

Також повідомлялося, що ворог стягнув на острів Зміїний РСЗВ, а в морі прогримів вибух.

Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси і блокади Чорного моря.