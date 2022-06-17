Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Судно уничтожено при транспортировке им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота.
«Передавайте привет команде крейсера "Москва"», - написал Марченко в своем телеграм-канале.
Буксир был уничтожен ракетами "Harpoon"
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Отметим, буксир «Василий Бех» водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота россии в 2017 году.
Добавим, ранее стало известно, что россия начала прикручивать на свои корабли сухопутные зенитные ракетные комплексы "Тор" для создания хоть какой-то противовоздушной обороны.
Так, украинский журналист Александр Коваленко опубликовал в Facebook фото "отмодернизированного" патрульного корабля проекта 22160, сделанное в бухте оккупированного Севастополя.
На вертолетной площадке корабля можно рассмотреть сухопутный ЗРК "Тор".
"Видимо в черноморской операционной зоне у оккупантов с ПВО все совсем плохо", - отметил Коваленко.
Ранее также появилась информация о проблемах в российском флоте.
Также сообщалось, что враг стянул на остров Змеиный РСЗО, а в море прогремел взрыв.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.