ВМС Украины потопили буксир Черноморского флота рф «Василий Бех» с ЗРК «ТОР» на борту.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Судно уничтожено при транспортировке им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота.

«Передавайте привет команде крейсера "Москва"», - написал Марченко в своем телеграм-канале.

Буксир был уничтожен ракетами "Harpoon"

Отметим, буксир «Василий Бех» водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота россии в 2017 году.

Добавим, ранее стало известно, что россия начала прикручивать на свои корабли сухопутные зенитные ракетные комплексы "Тор" для создания хоть какой-то противовоздушной обороны.

Так, украинский журналист Александр Коваленко опубликовал в Facebook фото "отмодернизированного" патрульного корабля проекта 22160, сделанное в бухте оккупированного Севастополя.

На вертолетной площадке корабля можно рассмотреть сухопутный ЗРК "Тор".

"Видимо в черноморской операционной зоне у оккупантов с ПВО все совсем плохо", - отметил Коваленко.

Ранее также появилась информация о проблемах в российском флоте.

Также сообщалось, что враг стянул на остров Змеиный РСЗО, а в море прогремел взрыв.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.