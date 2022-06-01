Про зміни з Чорноморським флотом рф повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, цитуючи у своєму телеграм-каналі популярного українського блогера і військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, відомого під всевдонімом Злий Одесит.

«А ви помітили, що в зведеннях по акваторіях Чорного і Азовського морів вже вкотре повідомляється, що в готовності до застосування ракетного озброєння знаходиться фрегат "Адмірал Макаров". Йдеться про потенціал пуску 8 крилатих ракет "Калібр". А як же Інші?» ,- пише Злий Одесит.

За його словами, вся справа в тому, що склад Чорноморської флотилії модернізувався і поповнювався новими бойовими одиницями з перспективою застосування саме КР «Калібр». ПУ на цих кораблях не можуть запускати інші ракети, а самих «калібрів» у окупантів з кожним днем все менше і менше.

Блогер також підкреслює, що це зовсім не означає, що на інших носіях немає цих ракет.

Популярні новини зараз

Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"

У Кремлі несподівано заговорили про підписання мирної угоди: "Ми готові"

Понад 300 поліцейських перейшли на бік окупантів: у МВС розкрили деталі

Поплатився життям за шашлики: у поліції розкрили подробиці трагедії на Київщині

Ольга Сумська розповіла, чим займатиметься з чоловіком без роботи в театрі: "Маємо честь співпрацювати з..."
Показати ще

ракети Калібр, обстріл, Чорне море

«Але це вже говорить, що їх відсутність у списку загроз – це ознака прояву НЗ (недоторканного запасу) на крайній випадок. Той самий випадок, коли Росія десятиліттями намагалася побудувати нові кораблі, які менше за 3 місяці війни з Україною себе не тільки не проявили, але і ще і в підсумку можуть опинитись беззбройними. А тут ще й топити їх скоро почнемо, як в тирі ... Ой, біда!",- підсумовує Злий Одесит.

Нагадавши, раніше спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в Чорному морі знаходиться один корабель-носій крилатих ракет, кілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму.

"Отримання України важкого озброєння від союзників викликає на болотах панічні настрої", - пояснив Братчук.

Братчук також казав, що Україні передано стільки "гарпунів", що ми можемо потопити весь Чорноморський флот РФ.

озброєння, море, ракети, Гарпун, ЗСУ

Також повідомлялося, що ворог стягнув на острів Зміїний РСЗВ, а в морі прогримів вибух.

Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси і блокади Чорного моря.