"За вікном 1 червня, а в готовності до застосування «калібрів» по Україні вже не група кораблів і субмарин, а фрегат "Адмірал Макаров"».

Про зміни з Чорноморським флотом рф повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, цитуючи у своєму телеграм-каналі популярного українського блогера і військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, відомого під всевдонімом Злий Одесит.

«А ви помітили, що в зведеннях по акваторіях Чорного і Азовського морів вже вкотре повідомляється, що в готовності до застосування ракетного озброєння знаходиться фрегат "Адмірал Макаров". Йдеться про потенціал пуску 8 крилатих ракет "Калібр". А як же Інші?» ,- пише Злий Одесит.

За його словами, вся справа в тому, що склад Чорноморської флотилії модернізувався і поповнювався новими бойовими одиницями з перспективою застосування саме КР «Калібр». ПУ на цих кораблях не можуть запускати інші ракети, а самих «калібрів» у окупантів з кожним днем все менше і менше.

Блогер також підкреслює, що це зовсім не означає, що на інших носіях немає цих ракет.

«Але це вже говорить, що їх відсутність у списку загроз – це ознака прояву НЗ (недоторканного запасу) на крайній випадок. Той самий випадок, коли Росія десятиліттями намагалася побудувати нові кораблі, які менше за 3 місяці війни з Україною себе не тільки не проявили, але і ще і в підсумку можуть опинитись беззбройними. А тут ще й топити їх скоро почнемо, як в тирі ... Ой, біда!",- підсумовує Злий Одесит.

Нагадавши, раніше спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в Чорному морі знаходиться один корабель-носій крилатих ракет, кілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму.

"Отримання України важкого озброєння від союзників викликає на болотах панічні настрої", - пояснив Братчук.

Братчук також казав, що Україні передано стільки "гарпунів", що ми можемо потопити весь Чорноморський флот РФ.

Також повідомлялося, що ворог стягнув на острів Зміїний РСЗВ, а в морі прогримів вибух.

Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси і блокади Чорного моря.