Патрульні відпрацювали 969 викликів, перевірили 58 підозрілих людей та зупинили 15 п'яних водіїв. Також в Одесі сталася одна аварія з постраждалим.

Про це розповівши речник патрульної поліції Алла Марченко.

Так, у п'ятницю 3 червня патрульні поліцейські Одеси затримали порушників, які в Приморському районі запускали феєрверк під час повітряної тривоги. З'ясувалося, що таким чином вони святкували день народження малолітнього сина подруги.

Також на вулиці Дальницькій через п'яного водія сталася ДТП. Водій скоїв наїзд на велосипедистку і зник з місця злочину. Але незабаром водія вдалося затримати на вулиці Балківській. Чоловіка перевірили на вміст алкоголю в крові, драгер показав 0,99 проміле.

Нагадаємо, окупанти авіацією вдарили по Одеській області, відомо про постраждалих.

Також повідомлялося, що ворог стягнув на острів Зміїний РСЗВ, а в морі прогримів вибух.

Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси і блокади Чорного моря.