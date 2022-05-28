Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував поповнення в армії агресора.

"Кажуть, що на мокшанських болотах пуйло підписав чергову пісюльку про те, що немає тепер обмежень за віком для тих, хто хоче служити. Вірніше помирати за російського фюрера. Обмежень немає.

60, 70, 80, на костилях, без рук та ніг - будь-ласка іди служи і помирай за пуйла. Отаким життям живуть мокшанські болота.

Думаю, що ці діди, які поповнять ресурси російської армії, спокійно пересядять на Т-62, наприклад. Його російська армія знімає з консверації, тому що залізо потрібно, а воювати проти України немає на чому.

Той самий т-62, який створений на базі ще більш давнішого т-55. Т-62 випускався з 1962 по 1975 рік - це про "нове, сучасне озброєння другої армії у світі". І знімають ще гаубиці Д-20 (1953 року випуску).

Ну що ж, дєди воєвали - дєди помирали в Україні. Ласкаво просимо до пекла! Не влізай, бо вб'є!

Слава ЗСУ і Слава Нації!".

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