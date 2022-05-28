Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал пополнение в армии агрессора.

"Говорят, что на мокшанских болотах пуйло подписал очередную писюльку о том, что нет теперь ограничений по возрасту для тех, кто хочет служить. Вернее умирать за русского фюрера. Ограничений нет.

60, 70, 80, на костылях, без рук и ног - пожалуйста иди служи и умирай за пуйла. Такой жизнью живут мокшанские болота.

Думаю, что эти деды, которые пополнят ресурсы российской армии, спокойно пересядут на Т-62, например. Его русская армия снимает с консверації, потому что железо нужно, а воевать против Украины не на чем.

Тот же т-62, который создан на базе еще более древнего т-55. Т-62 выпускался с 1962 по 1975 год - это о "новое, современное вооружение второй армии в мире". И снимают еще гаубицы Д-20 (1953 года выпуска).

Ну что ж, деды воевали - деды умирали в Украине. Добро пожаловать в ад! Не влезай, потому что убьет!

Слава ВСУ и Слава нации!".

Напомним, Марченко подписал распоряжение о новом запрете в Одесской области.

Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.

Кроме того Politeka.net писала, что командующий украинского флота впервые рассказал о положении ВСУ на море.