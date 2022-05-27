39-річний військовий територіальної оборони безоплатно отримував зі складів волонтерських центрів для потреб армії.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції в Одеській області, "волонтер" заволодів дронами, квадрокоптерами, складовими бронежилетів, наколінниками, карематами, медичним та іншим приладдяі.

Втім до військових формувань гуманітарний вантаж не довозив, а по дорозі збував.

Дії зловмисника задокументували співробітники Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що впродовж трьох місяців протиправної діяльності фігурант вторгував на гуманітарці понад 700 тисяч гривень.

Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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