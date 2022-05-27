39-летний военный территориальной обороны безвозмездно получал со складов волонтерских центров для нужд армии.
Как сообщили в прессслужбе Нацполіції в Одесской области, "волонтер" завладел дронами, квадрокоптерами, составляющими бронежилетов, наколенниками, карематами, медицинским и другим приладдяі.
Впрочем, до воинских формирований гуманитарный груз не довозил, а по дороге сбывал.
Действия злоумышленника задокументировали сотрудники Следственного управления ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях: что происходит на фронте, карта
Победителя "Холостячки" с Мишиной Эллерта захейтили украинцы, звезда ответил: "Хочется расставить все точки..."
Рф накапливает войска на Херсонщину и Запорожье, эксперты раскрыли план оккупантов: "Враг хочет..."
"Я дико соскучился": Дантес после развода с Дорофеевой признался в любви известной красотке
Во время расследования правоохранители установили, что в течение трех месяцев противоправной деятельности фигурант выручил на гуманитарке более 700 тысяч гривен.
Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, Марченко подписал распоряжение о новом запрете в Одесской области.
Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.
Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского есть план Б - кто будет руководить страной в случае гибели президента Украины.