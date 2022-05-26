Корабельне угруповання противника в Чорному морі з 6 ВДК та 2 ракетних кораблів не має змін ані у складі, ані у завданнях, що виконує.

Про це повідомили в ОК "Південь".

Загрози ракетного удару, зокрема, і з моря залишаються актуальними. Погіршення погодних умов робить неможливою висадку морського десанту та підвищує загрозу викиду на узбережжя морських мін.

"Ворог продовжує інформаційну війну та закидує фейки про облаштування "бойовиків-нацистів" на Одещині в найбільш чутливих місцях – в школах і лікарнях. Загальновідома практика рашистів на прикладі того самого Маріуполя – виправдати себе заздалегідь, коли вражають саме такі соціально важливі і абсолютно не військові об’єкти", - повідомляють в ОК "Південь".

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