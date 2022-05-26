Корабельное группировки противника в Черном море с 6 БДК и 2 ракетных кораблей не имеет изменений ни в составе, ни в задачах, которые выполняет.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

Угрозы ракетного удара, в частности, и с моря остаются актуальными. Ухудшение погодных условий делает невозможной высадку морского десанта и повышает угрозу выброса на побережье морских мин.

"Враг продолжает информационную войну и забрасывает фейки об обустройстве "боевиков-нацистов" в Одесской области в наиболее чувствительных местах – в школах и больницах. Общеизвестна практика рашистов на примере того самого Мариуполя – оправдать себя заранее, когда поражают именно такие социально важные и совершенно не военные объекты", - сообщают в ОК "Юг".

Напомним, Марченко подписал распоряжение о новом запрете в Одесской области.

Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.

Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского есть план Б - кто будет руководить страной в случае гибели президента Украины.