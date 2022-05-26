Одеські прокурори підозрюють підрядника у привласненні понад 2 млн грн при ремонті школи у Суворовському районі.
Про це повідомила пресслужба відомства.
З’ясовано, що керівник підприємства-підрядника привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту та благоустрою прилеглої території школи у Суворовському районі Одеси.
Підозрюваний вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт і підписав їх.
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Зокрема, підрядник завищив обсяг будівельних робіт під час ремонту фасаду та покрівлі школи. Внаслідок таких протиправних дій державі завдано понад 2 млн грн шкоди.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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