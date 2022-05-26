Одесские прокуроры подозревают подрядчика в присвоении более 2 млн грн при ремонте школы в Суворовском районе.
Об этом сообщила прессслужба ведомства.
Выяснено, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта и благоустройства прилегающей территории школы в Суворовском районе Одессы.
Подозреваемый внес в акты приемки выполненных строительных работ недостоверные сведения относительно объемов и стоимости фактически выполненных работ и подписал их.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
С потерями отошел: в Генштабе сообщили, где враг получил по зубам, а где готовится новое наступление
Столб черного дыма навис над Днепром: кадры и что известно о ЧП
Новые правила расчета пенсий в Украине, в ПФУ сообщили подробности: "Сумма доплаты определяется..."
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
В частности, подрядчик завысил объем строительных работ во время ремонта фасада и кровли школы. В результате таких противоправных действий государству нанесено более 2 млн грн ущерба.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, Марченко подписал распоряжение о новом запрете в Одесской области.
Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.
Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского есть план Б - кто будет руководить страной в случае гибели президента Украины.