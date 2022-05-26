Російські окупанти ведуть повітряну розвідку з метою виявлення українських позицій і способів протидії вздовж узбережжя Одещини і Миколаївщини.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Також зазначається, що загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають своєї актуальності, а корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство і роботу портів.

«Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення», - повідомили в ОК Південь, підкрисливши, що існує ймовірність, що ворог намагатиметься використати катер в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а, може, й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону.

Не виключено, що цей катер буде ще й під українським прапором.

«Будьте пильними і обережними, не наражайте себе на небезпеку ані під час повітряної тривоги, ані порушуючи заборону на відвідування узбережжя, лісосмуг чи під час комендантської години, яка скорочена, і триватиме з 23.00 до 05.00», - підкреслили в ОК.

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