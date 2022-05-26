Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Оперативном командовании «Південь».
Также отмечается, что угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности, а корабельная группировка вражеских сил в Черном море продолжает блокировать судоходство и работу портов.
"Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, который был захвачен рашистами в Бердянске в начале вторжения», - сообщили в ОК Південь, подчеркнув, что существует вероятность, что враг будет пытаться использовать катер в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а, может, и прибрежных районов как Украины, так и других государств Черноморского региона.
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Не исключено, что этот катер будет еще и под украинским флагом.
"Будьте бдительными и осторожными, не подвергайте себя опасности ни во время воздушной тревоги, ни нарушая запрет на посещение побережья, лесополос или во время комендантского часа, который сокращен, и продлится с 23.00 до 05.00", - подчеркнули в ОК.
Напомним, Марченко подписал распоряжение о новом запрете в Одесской области.
Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.
Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского есть план Б - кто будет руководить страной в случае гибели президента Украины.