В місті Одеса та в Одеській області очікується погіршення погодних умов.

Про що повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Як йдеться, 26 травня по всій території Одеського регіону очікуються дощі та пориви вітру 15-25 м/с.

Нагадаємо, командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа дав перше з початку повномасштабної війни невелике інтерв'ю.



"За ці місяці війни ми мали успіх на морі. На даний час кораблі рф не здійснюють демонстраційних дій біля наших берегів та портів. Щоправда, вони і досі знаходяться у відповідних районах вогневого ураження, несуть спостереження та контроль нашого судноплавства. Але, в цілому, ми змогли зробити так, щоби противник не зміг постійно знаходитися біля наших берегів. Вони не здійснюють обстрілів з артилерії корабельних калібрів, тому що знаходяться на більших відстанях", - повідомив командувач ВМС.

Нагадаємо, окупанти розгортають у Криму комплекси С-400 та зміцнюються на Зміїному.

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