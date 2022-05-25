В місті Одеса та в Одеській області очікується погіршення погодних умов.
Про що повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
Як йдеться, 26 травня по всій території Одеського регіону очікуються дощі та пориви вітру 15-25 м/с.
Нагадаємо, командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа дав перше з початку повномасштабної війни невелике інтерв'ю.
"За ці місяці війни ми мали успіх на морі. На даний час кораблі рф не здійснюють демонстраційних дій біля наших берегів та портів. Щоправда, вони і досі знаходяться у відповідних районах вогневого ураження, несуть спостереження та контроль нашого судноплавства. Але, в цілому, ми змогли зробити так, щоби противник не зміг постійно знаходитися біля наших берегів. Вони не здійснюють обстрілів з артилерії корабельних калібрів, тому що знаходяться на більших відстанях", - повідомив командувач ВМС.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Генерал розкрив, хто в рф бореться за статус наступника путіна: "Зустрічалися не з ким-небудь, а саме з..."
Рф не вистачає нової техніки, зі складів дістали раритет: що відомо про танк T-62, який перекидають в Україну
Командир "Азова" нарешті вийшов на зв'язок: де та в яких умовах утримують захисників Маріуполя
НБУ запровадив нові правила з 24 травня: яким буде курс валют та де тепер можна обміняти гривню
Нагадаємо, окупанти розгортають у Криму комплекси С-400 та зміцнюються на Зміїному.
Також повідомлялось, що у Чорному морі помітили найновіший російський фрегат "Адмірал Макаров" - чим це загрожує.
Крім того Politeka.net писала, що Зеленський має план Б - хто керуватиме країною у разі загибелі президента України.