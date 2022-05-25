Мы смогли сделать так, чтобы противник не смог постоянно находиться у наших берегов.

Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа дал первое с начала полномасштабной войны небольшое интервью.



"За эти месяцы войны мы имели успех на море. В настоящее время корабли рф не совершают демонстрационных действий у наших берегов и портов. Правда, они до сих пор находятся в соответствующих районах огневого поражения, несут наблюдение и контроль нашего судоходства. Но в целом мы смогли сделать так, чтобы противник не смог постоянно находиться у наших берегов. Они не осуществляют обстрелов из артиллерии корабельных калибров, потому что находятся на больших расстояниях", — сообщил командующий ВМС.

Неижпапа поблагодарил все подразделения Военно-морских сил Украины, которые сейчас защищают нас, отметил героизм морских пехотинцев, авиаторов, ракетчиков, береговой артиллерии и непосредственно моряков.



"Победа будет за нами, у нас нет другого пути", - подытожил вице-адмирал.

Отметим, Алексей Неижпапа получил звание вице-адмирала в середине апреля. Официальную причину повышения не сообщали, однако советница главы ОП Виктория Страхова заявила, что командующий получил повышение за "сами знаете какую операцию", имея в виду подтопление крейсера "Москва".

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