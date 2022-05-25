45-річного чоловіка, його 42-річну дружину та 12-річного сина з численними ножовими пораненнями виявили у будинку на селищі Котовського.

Причини та обставини трагедії з'ясовують слідчі обласного управління поліції.

У поліцію звернулися батьки, після того як не змогли додзвонитися і потрапити в квартиру.

В ході огляду місця події поруч з чоловіком поліцейські виявили кухонний ніж. Враховуючи тип і характер нанесення тілесних ушкоджень кожному з членів сім'ї, попередньо встановлено, що господар по черзі позбавив життя дружини і cина, після чого покінчив життя самогубством.

Наразі відомості за фактом смерті одеситів зареєстрували до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п .п. 1,2 ч. 15 ч. 2 ст. 115 з позначкою «умисне вбивство» та ч. 1 ст. 115 з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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