45-летнего мужчину, его 42-летнюю жену и 12-летнего сына с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в доме на поселке Котовского.
Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи областного управления полиции.
В полицию обратились родители, после того как не смогли дозвониться и попасть в квартиру.
В ходе осмотра места происшествия рядом с мужем полицейские обнаружили кухонный нож. Учитывая тип и характер нанесения телесных повреждений каждому из членов семьи, предварительно установлено, что хозяин поочередно лишил жизни жены и сына, после чего покончил жизнь самоубийством.
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Сейчас сведения по факту смерти одесситов зарегистрировали в Единый реестр досудебных расследований по п.п.1,2 ч.15 ч.2 ст.115 с отметкой «преднамеренное убийство» и ч.1 ст.115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины . Продолжается досудебное расследование.
Напомним, оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином.
Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.
Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского есть план Б - кто будет руководить страной в случае гибели президента Украины