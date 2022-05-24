Басманний суд Москви заочно заарештував очільника Одеської військової адміністрації Максима Марченка. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу суду. Російські окупанти звинувачують його «у застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни».

У розкладі суду є відповідне засідання, яке відбулося вчора, 23 травня. Але документи, як зазначено на сайті установи, для публікації заборонені. У російських ЗМІ вказано, що Марченко також оголосили у міжнародний розшук.

Сам Марченко відреагував на свій "арешт" одеським анекдотом:

- Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят.

- Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить.

Рішення щодо заочного арешту винесла суддя Валентина Левашова. Вона також розглядала судові справи щодо української військової Надії Савченко, брата лідера російської опозиції Олексія Навального Олега, журналіста з РФ Олега Кашина, який зараз мешкає в Британії, та у 2015 році заочно заарештувала російського опозиційного політика Іллю Пономарева.

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