Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Одесской военной администрации Максима Марченко.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресслужбу суду.
Российские оккупанты обвиняют его в применении запрещенных средств и методов ведения войны».
В расписании суда есть соответствующее заседание, которое состоялось вчера, 23 мая. Но документы, как указано на сайте учреждения, для публикации запрещены. В российских СМИ указано, что Марченко также объявили в международный розыск.
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Сам Марченко отреагировал на свой "арест" одесским анекдотом:
- Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят.
- Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить.
Решение о заочном аресте вынесла судья Валентина Левашова. Она также рассматривала судебные дела в отношении украинской военной Надежды Савченко, брата лидера российской оппозиции Алексея Навального Олега, журналиста из РФ Олега Кашина, который сейчас живет в Британии, и в 2015 году заочно арестовала российского оппозиционного политика Илью Пономарева.
Напомним, оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином.
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