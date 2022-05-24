Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Одесской военной администрации Максима Марченко. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресслужбу суду. Российские оккупанты обвиняют его в применении запрещенных средств и методов ведения войны».

В расписании суда есть соответствующее заседание, которое состоялось вчера, 23 мая. Но документы, как указано на сайте учреждения, для публикации запрещены. В российских СМИ указано, что Марченко также объявили в международный розыск.

Сам Марченко отреагировал на свой "арест" одесским анекдотом:

- Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят.

- Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить.

Решение о заочном аресте вынесла судья Валентина Левашова. Она также рассматривала судебные дела в отношении украинской военной Надежды Савченко, брата лидера российской оппозиции Алексея Навального Олега, журналиста из РФ Олега Кашина, который сейчас живет в Британии, и в 2015 году заочно арестовала российского оппозиционного политика Илью Пономарева.

Напомним, оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином.

Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.

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