З 25 травня в Одесі та області буде змінено час комендантської години.
Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території міста Одеса та Одеської області буде змінено час комендантської години.
З 25 травня 2022 року комендантська година діє з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин.
Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
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