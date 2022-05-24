З 25 травня в Одесі та області буде змінено час комендантської години.

Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території міста Одеса та Одеської області буде змінено час комендантської години.

З 25 травня 2022 року комендантська година діє з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин.

Поліція, авто, люди

Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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