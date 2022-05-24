С 25 мая в Одессе и области будет изменено время комендантского часа.

Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одесса и Одесской области будет изменено время комендантского часа.

С 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут.

Запрещено нахождение людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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