С 25 мая в Одессе и области будет изменено время комендантского часа.
Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одесса и Одесской области будет изменено время комендантского часа.
С 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут.
Запрещено нахождение людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
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