Окупанти вирішили таємно написати колективні листи путіну та шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування.

Про це, як пише Politeka.net, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, за даними українських розвідників, моряки каспійської флотилії рф відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.

«Запроваджені проти країни-окупанта міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання і дизельне устаткування бойових кораблів флотилії. Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною», - розповіли у розвідці.

Тепер кожен вихід в море окупанти, які в курсі всіх проблем, сприймають як квиток в один кінець.

У свою чергу командування каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження приховувати факти небоєздатності корабельного складу. Українські розвідники уточнюють, що винних у витоці цієї інформації погрожують звинуватити у державній зраді та засудити до 15 років.

В результаті моряки 106 бригади надводних кораблів каспійської флотилії південного військового округу рф, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання. У Міноборони додають, що саме через аварійний стан кораблів.

«Окупанти вирішили таємно написати колективні листи путіну та шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування», - заявили в ГУР Міноборони України, додавши, що їм відомі імена військовослужбовців 106 бригади надводних кораблів (в/ч 40153 м. Каспійськ) та запевнивши, що всіх воєнних злочинців буде викрито та притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, окупанти розгортають у Криму комплекси С-400 та зміцнюються на Зміїному.

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