Оккупанты решили тайно написать коллективные письма путину и шойгу, в которых раскрыты все финансовые махинации командования.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так, по данным украинских разведчиков, моряки каспийской флотилии рф отказываются выполнять боевые задачи из-за аварийного состояния кораблей.

«Введенные против страны-оккупанта международные санкции не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное оборудование и дизельное оборудование боевых кораблей флотилии. Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, в том числе носителях крылатых ракет, вместо оригинальных блоков было установлено агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене», - рассказали в разведке.

Теперь каждый выход в море оккупанты, которые в курсе всех проблем, воспринимают как билет в один конец.

В свою очередь командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей средств, отдало распоряжение скрывать факты небоєздатності корабельного состава. Украинские разведчики уточняют, что виновных в истоке этой информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам.

В результате моряки 106 бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа рф, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задачи. В Минобороны добавляют, что именно из-за аварийного состояния кораблей.

«Оккупанты решили тайно написать коллективные письма путину и шойгу, в которых раскрыть все финансовые махинации командования», - заявили в ГУР Минобороны Украины, добавив, что им известны имена военнослужащих 106 бригады надводных кораблей (в/ч 40153 м. Каспийск) и заверив, что всех военных преступников будет разоблачен и привлечен к ответственности.

Напомним, оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином.

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