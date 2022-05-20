Україна може повернути під контроль острів Зміїний, але в даний момент це не має сенсу.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.
"На сьогоднішній день це в принципі можливо (встановити ППО і висадити десант), але це не має сенсу. Справа в тому, що Зміїний острів знаходиться під перехресним вогнем. До нього дістають всі вогневі засоби російського флоту і вогневі засоби з нашого боку.
Тому його треба тримати під вогневим контролем і не давати там нічого розгорнути. Але висадити там гарнізон... У нас немає можливості його захистити повноцінно. І немає можливості побудувати морську дорогу для його постачання і підтримки. На морі у нас практично немає можливостей для забезпечення його життєдіяльності.
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Тому вогневого контролю цілком достатньо і нехай це стане черговим місцем, де можна завдавати поразки російським військам", - заявив Олег Жданов.
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