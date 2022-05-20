Украина может вернуть под контроль остров Змеиный, но в данный момент это не имеет смысла.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"На сегодняшний день это в принципе возможно (установить ПВО и высадить десант), но это не имеет смысла. Дело в том, что Змеиный остров находится под перекрестным огнем. До него достают все огневые средства российского флота и огневые средства с нашей стороны.

Поэтому его надо держать под огневым контролем и не давать там ничего развернуть. Но высадить там гарнизон... У нас нет возможности его защитить полноценно. И нет возможности построить морскую дорогу для его снабжения и поддержки. На море у нас практически нет средств для обеспечения его жизнедеятельности.

Поэтому огневого контроля вполне достаточно и пусть это станет очередным местом, где можно наносить поражение российским войскам", - заявил Олег Жданов.

Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.

Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.

Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.