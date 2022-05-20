Україні необхідно якнайшвидше розблокувати свої порти.

Військовий аналітик Олександр Коваленко розповів про рішення цієї проблеми.

"Рецепт деблокади українських портів дуже простий і полягає він у відсутності в Чорному морі Чорноморської флотилії ВМФ РФ. Домогтися цього можна двома шляхами.

Перший - створити в Чорному морі такі умови, щоб Чорноморська флотилія ВМФ РФ не те, щоб не виходила у відкрите море, але і не подавала ознак життя, перебуваючи в портах прописки, як постійних, так і тимчасових.

Другий - відправити в один прекрасний момент всю Чорноморську флотилію ВМФ РФ на дно, щоб взагалі про загрози від неї не замислюватися.

Слід зазначити, що обидва варіанти за своїм виконанням між собою пов'язані інструментарієм виконання. Але про це вже погоримо дещо пізніше", - зазначив експерт.

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